BUSINESS FVG
martedì 4 Novembre 2025
Cronaca

Sorelle Ramonda, il rapinatore resta in carcere

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Resta in carcere il cittadino serbo di 44 anni finito in manette tre giorni fa fuori dal negozio di abbigliamento Sorelle Ramonda di Reana del Rojale per il reato di rapina. Lo ha deciso il gip di Udine Rossella Miele, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nella casa circondariale del capoluogo friulano. Ieri durante l’udienza di convalida, l’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Sabato scorso, il 44enne, residente a Vicenza, ha cercato di uscire dal negozio dove si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento. Il vigilante gli ha intimato di fermarsi, ma lo straniero ha reagito con violenza. Nella colluttazione la guardia è rimasta ferita. I carabinieri hanno arrestato il 44enne: nella sua auto hanno trovato capi di abbigliamento rubati in altri negozi.

