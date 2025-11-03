Sorelle Ramonda: il rapinatore si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip di Udine il cittadino serbo di 44 anni finito in manette due giorni fa fuori dal negozio di abbigliamento Sorelle Ramonda di Reana del Rojale con l’accusa di rapina. L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta questa mattina in carcere a Udine, dove l’uomo – difeso dall’avvocato Carlo Serbelloni – era stato condotto sabato pomeriggio. Il gip di Udine Rossella Miele si è riservata la decisione.

L’episodio è avvenuto attorno alle 12.10, quando il 44enne, residente a Vicenza, ha cercato di uscire dal negozio dove si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento nascondendoli in una pancera dopo aver provato a rimuovere le placche anti taccheggio. L’operazione non è andata a buon fine, visto che l’allarme all’uscita è comunque suonato.

Il vigilante in servizio, di 60 anni, gli ha intimato di fermarsi, ma lo straniero ha reagito con violenza. Tra i due è nata una colluttazione e la guardia è rovinata a terra. In suo soccorso, nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri, è arrivata una collega che ha cercato di contenere la furia del 44enne. Il vigilante, rimasto ferito, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Udine.

I militari dell’Arma, giunti subito sul posto, sono riusciti a fermare il 44enne serbo e lo hanno arrestato. Nella sua auto hanno poi trovato altri capi di abbigliamento rubati nei giorni scorsi in altri negozi dell’hinterland udinese, insieme a un paio di forbici utili per rimuovere le placche antitaccheggio.