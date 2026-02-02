Sorpresi a gettare rifiuti e gomme nella scarpata: scattano le denunce

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Raveo per abbandono di rifiuti in una scarpata lungo la Strada Regionale di Esemon; per altre due sono in corso le operazioni di identificazione. L’indagine degli agenti della Comunità di montagna della Carnia, durata mesi con appostamenti e fototrappole, anche grazie alla collaborazione del Corpo Forestale Regionale di Villa Santina, ha documentato come sacchi domestici, lattine, pneumatici, potature e rifiuti ingombranti venivano regolarmente gettati in un’area appartata privata. Uno dei soggetti è stato sorpreso in flagranza mentre gettava lattine identiche a quelle già presenti sul terreno. I responsabili dovranno ripulire l’area a proprie spese, smaltire i rifiuti in modo tracciabile e pagare una sanzione amministrativa. L’abbandono di rifiuti è un reato penale con ammende fino a 18.000 euro e sanzioni accessorie come sospensione della patente o fermo del veicolo.