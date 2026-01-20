Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato un 25enne pakistano

E’ stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane. E’ stato arrestato dai carabinieri un 25enne pakistano che a Pordenone, in via dell’Essiccatoio, stava spacciando della droga. La successiva perquisizione ha permesso di trovargli addosso altre cinque dosi di cocaina, per un totale di cinque grammi. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura.

L’arresto, la cui convalida è avvenuta oggi, è stato effettuato durante un servizio straordinario dei carabinieri che, con otto militari e l’unità cinofila, sabato sera hanno controllato il centro città, l’area dell’autostazione e alcuni parchi pubblici.