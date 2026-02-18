Sorpreso con la ex nonostante il divieto del giudice: arrestato

E’ stato sorpreso, ieri sera, a bordo di una macchina insieme all’ex compagna e ai figli. I carabinieri di Udine hanno arrestato un 34enne per aver violato il provvedimento del giudice di allontanamento dalla casa familiari e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

L’uomo, in più occasioni, era stato notato in compagnia della ex compagna e dei figli minorenni, accedendo all’abitazione dove risiedono.

E’ stato quindi arrestato in attesa del giudizio con rito direttissimo.