Sorpreso con profumi rubati, denunciato per ricettazione

La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un cittadino della Repubblica Ceca trovato in possesso, a Trieste, con tre scatoloni di profumi tutti confezionati e muniti di dispositivo antitaccheggio. Durante un controllo della sua auto, gli agenti hanno trovato ulteriori cosmetici e vestiti di marca. Tutta la merce, di cui l’uomo non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza, è stata posta sotto sequestrato.

La Polizia ha inoltre denunciato un kosovaro, residente a Trieste, possibile acquirente di parte della merce. L’uomo è stato infatti trovato dagli agenti in possesso di un pugnale nascosto alla cinta.