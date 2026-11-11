Sorpreso con uno spinello nell’ex albergo alla Transalpina

Fumava uno spinello su un materasso di fortuna al secondo piano dell’ex Albero alla Transalpina di via Giuseppe Caprin, a Gorizia. Lì i carabinieri hanno sorpreso un 37enne, poi segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio nell’ambito delle verifiche dell’Arma negli immobili in disuso della città. Durante l’ispezione, un forte odore acre ha attirato i militari della Sezione Radiomobile verso i piani superiori. Accanto all’uomo c’era un involucro con oltre due grammi di marijuana. Il 37enne è stato accompagnato al comando della Compagnia per gli accertamenti. I carabinieri hanno sequestrato in via amministrativa sia la marijuana sia lo spinello.