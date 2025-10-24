Sorpreso mentre ruba all’Ovs, arrestato uomo di 34 anni

Un cittadino rumeno di 34 anni, residente nel Padovano, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per un furto commesso al negozio Ovs in via Mazzini a Pordenone. L’uomo è stato scoperto dal direttore dell’esercizio commerciale mentre si stava appropriando di alcuni capi di abbigliamento. Il ladro ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dallo stesso direttore. Poco dopo sono arrivati i poliziotti, che lo hanno arrestato. il 34anne domani comparirà per direttissima davanti al giudice. Denunciato per ricettazione un suo complice, trovato i possesso di altri capi di abbigliamento sottratti nello stesso negozio.