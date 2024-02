Sos caporalato, in Fvg troppe partite iva sospette in agricoltura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il fenomeno del caporalato in agricoltura si fa sempre più preoccupante in Friuli Venezia Giulia. No lo dicono solo le recenti operazioni della Guardia di Finanza sui campi della regione, ma anche i numeri forniti oggi a Pordenone dalla Fai Cisl, nel corso della presentazione del Dossier Immigrazione.

Un dato che conferma queste nuove forme di immigrazione per il settore agricolo, si riferisce alle partite iva aperte in Friuli Venezia Giulia per servizi connessi all’agricoltura, ovvero aziende senza terra, su un complessivo di 190 nuove attività avviate tra l’anno 2021 e 2022, 154 sono intestate ad immigrati, di queste 64 a pakistani. Fenomeni che possono nascondere episodi di caporalato.

I lavoratori immigrati in agricoltura a livello nazionale sono oltre 360 mila su un milione, e le prospettive sono di 500mila entro il 2030. Insomma sono fondamentali per il futuro del settore, come è emerso al convegno, ma vanno tutelati. Al tavolo anche le testimonianze di lavoratori agricoli che si sono integrati sul territorio.