“Sospendere Israele da tutte le competizioni sportive internazionali”

Oltre alla petizione di Possibile e Alleanza Verdi Sinistra, una seconda raccolta firme è stata lanciata online negli scorsi giorni da 45 parlamentari del Partito Democratico per chiedere che Israele venga sospeso dalle competizioni sportive internazionali. La petizione, presentata da Marco Berruto, già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana ed esponente del PD, ha già raccolto le firme di 14mila cittadini.

Il testo della petizione su Change.org spiega che “in campo l’avversario non è un nemico, ma qualcuno con cui condividere regole e rispetto”. Principio, questo, minacciato dall’attuale situazione in Palestina.

Da qui l’appello al Comitato olimpico internazionale, al Coni e alla Figc di farsi portavoce, presso Cio, Fifa e Uefa, della sospensione di Israele da tutte le competizioni sportive internazionali.