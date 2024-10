Sosta selvaggia, a Monfalcone rimosse 36 bici legate a pali o alberi

A Monfalcone, 36 biciclette sono state rimosse poiché posteggiate in maniera impropria: erano appese su archetti parapedonali, legate ad alberi, pali della luce e in altri luoghi non adatti al parcheggio. E’ il frutto dell’operazione antidegrado svolta questa mattina dalla Polizia locale con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Nello specifico, 16 biciclette sono state rimosse nelle aree tra via del Mercato e il Museo della Cantieristica, nelle immediate adiacenze dello stabilimento Fincantieri, 12 in via XXV Aprile e 8 in Via Marconi.

“Per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio – ha ricordato l’assessore alle Priorità strategiche per lo sviluppo urbano, Anna Maria Cisint – abbiamo provveduto all’installazione di centinaia di rastrelliere collocate in tutta la città, predisponendo spazi dedicati che permettono di posteggiare correttamente le due ruote senza creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o problemi di sicurezza”.