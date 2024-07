Soste Kiss&Go davanti alla scuola Manzoni di Udine

Piazza Garibaldi sarà dotata di almeno 7 stalli ‘Kiss&Go’ per la sosta rapida, parcheggi che consentiranno di potersi fermare con disco orario gratuitamente per 15 minuti, utili per accompagnare i figli che frequentano la scuola secondaria Manzoni o per fare un rapido acquisto in zona. Questa la novità emersa dal progetto preliminare approvato dalla Giunta di Udine, studio che di fatto ha anticipato i primi dettagli sulla riqualificazione che sarà messa a punto nei prossimi mesi da Palazzo D’Aronco.

“L’approvazione del progetto – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol – è un passo importante che consente di iniziare ora il percorso della nuova piazza Garibaldi. Come fatto finora, proseguirà il confronto con i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze, per definire i dettagli dell’intero intervento”.

Il piano di fattibilità prevede la conclusione dei lavori entro la fine del 2026 e una spesa complessiva di 800mila euro. Fondi che saranno utilizzati per la rimozione dell’attuale pavimentazione, il rifacimento del sottofondo stradale, l’ampliamento delle due aiuole esistenti, la creazione di una nuova aiuola verso via Crispi e la posa della nuova pavimentazione con porfido e pietra piasentina. Previsti, inoltre, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e la sistemazione dell’arredo urbano con panchine e ombreggianti.

Sui 2.976 metri quadri complessivi della piazza, circa 570 metri quadri saranno occupati dal verde pubblico.