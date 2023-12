Soste selvagge ai Rizzi, nuove limitazioni per i tifosi dell’Udinese

A partire da questa domenica, in occasione Udinese – Sassuolo, alcune vie limitrofe allo Stadio Friuli saranno interdette al traffico.

La scelta è stata presa dal vicesindaco Alessandro Venanzi, per garantire la sicurezza e il transito di alcune vie del quartiere dei Rizzi che durante le gare casalinghe di campionato diventano spesso inaccessibili per i residenti. Troppe le auto parcheggiate, spesso in maniera poco consona alle regole.

Per questo il comandante della Polizia Locale Eros Del Longo ha emanato una ordinanza, che sarà già valida a partire da questa domenica e per le prossime partite interne di campionato, per limitare il traffico veicolare.

Nello specifico tre ore prima del fischio d’inizio delle gare casalinghe dell’Udinese e due ore dopo la fine sarà istituito il divieto di transito (che non riguarderà naturalmente i residenti) in via Brescia(da via Lombardia a via Sondrio e Via Della Casa), via Crema, via Sondrio (nel tratto compreso tra via Lombardia e via Brescia), via Fagagna e via Milano (nel tratto compreso tra via Sondrio e via Bergamo).