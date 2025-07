Sostegno da 300 euro per i caregiver a Udine e altri otto Comuni friulani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine ed in altri otto Comuni dell’ambito territoriale Friuli Centrale i caregiver potranno richiedere un sostegno economico da 300 euro al mese. E’ quanto propone dallo scorso 11 luglio un bando che interessa anche le municipalità di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tavagnacco, destinato a chi assiste le persone non autosufficienti a domicilio. Le domande possono essere presentate fino al prossimo 9 settembre. Il contributo è erogabile per un massimo di dodici mesi, previa valutazione del bisogno e del progetto personalizzato.

Per ottenere il contributo il caregiver deve avere un ISEE non superiore a 30.000 euro, risiedere in Friuli Venezia Giulia e non aver già beneficiato di bandi precedenti. La persona assistita deve essere riconosciuta invalida, titolare di indennità di accompagnamento, o non autosufficiente per malattia o disabilità, e non deve vivere in struttura residenziale né beneficiare di altri contributi regionali per la domiciliarità.