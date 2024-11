Sostituivano condotte in eternit senza smaltirle: sequestrato cantiere a Gorizia

Sostituivano le vecchie tubature in cemento-amianto senza smaltirle. I Carabinieri del N.O.E. di Udine hanno sequestrato un cantiere attivo a Gorizia nell’ambito di un’indagine avviata sulla mancata bonifica delle condotte utilizzate per la rete di distribuzione del gas nel capoluogo isontino.

Il provvedimento di sequestro è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia. L’inchiesta, avviata a marzo 2024, è scaturita da informazioni riservate e ha portato all’apertura di un fascicolo per presunti reati ambientali. Le indagini hanno rivelato che le condotte in cemento-amianto stavano subendo un processo di “decomissioning senza lievo” – ovvero venivano semplicemente dismesse in loco, senza essere rimosse, come invece previsto dalla normativa vigente per i rifiuti speciali pericolosi, in potenziale violazione delle disposizioni ambientali.

Si attende ora l’evoluzione dell’indagine per comprendere se verranno adottate ulteriori misure per la bonifica dell’area e per il rispetto delle normative ambientali nella gestione di queste pericolose sostanze.