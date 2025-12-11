Sotto il Consiglio la protesta per i treni e per i migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Treni e migranti. Sotto il palazzo del consiglio regionale è stata una giornata di protesta a partire dalla mattinata dove un gruppo di cittadini di Udine ha chiesto di eliminare i cinque passaggi a livello che ltengono ostaggio una parte importante della città e creare finalmente il parco urbano di prossimità sui binari. Secondo i manifestanti, inoltre, le scelte dell’attuale giunta regionale non porteranno a risultati concreti e gli accordi con Rfi vengono definiti un bluff.

Nel pomeriggio un centinaio di persone si è radunata sotto la regione per chiedere tutele per i migranti: sono morte 4 persone, serve creare strutture per accogliere e non lasciarli abbandonati. Il costituendo Coordinamento regionale Rete di persone e Associazioni del Terzo settore, che raccoglie una trentina di realtà, ha annunciato la volontà di manifestare il 25 dicembre con una fiaccolata a Trieste che parta dal Porto vecchio, luogo simbolo dei migranti abbandonati.