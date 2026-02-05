  • Aiello del Friuli
giovedì 5 Febbraio 2026
Cronaca

Sotto sequestro dopo la caduta, riapre la seggiovia

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Era stata posta sotto sequestro il 19 gennaio, dopo che la vigilia di Natale un 33enne di Pavia, Mattia Baronio, in una caduta da più di dieci metri, aveva riportato lesioni giudicate gravi.
La seggiovia Tremol 1 di Piancavallo può ripartire. A deciderlo è stato il Tribunale del riesame, che ha acceso il disco verde sul dissequestro dell’impianto di risalita.

