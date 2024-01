Sottopasso di Piazzale D’Annunzio chiuso da 3 settimane

Nelle ore di punta gli automobilisti in transito dal centro di Udine verso viale Palmanova avvertono che il traffico nelle ultime 3 settimane è diventato particolarmente intenso e lento. A rendere la viabilità più complicata è stata infatti la chiusura del sottopasso ferroviario di Piazzale D’Annunzio, interdetto dal 7 gennaio scorso, quando un mezzo pesante ha demolito inavvertitamente il portale dissuasore posizionato per impedire il transito ai mezzi superiori ai 2,5 metri di altezza.

Proprio in merito al dissuasore, diversi consiglieri del centrodestra, tra i quali Pittioni, Croatto Michelini, Laudicina e Manzan, hanno depositato un’interpellanza urgente per chiedere all’assessore alla viabilità Ivano Marchiol quali soluzioni intende adottare per risolvere questo disagio. “Il sottopasso – sottolineano i consiglieri di minoranza – è un punto fondamentale per la viabilità urbana, tanto che numerose sono state le lamentele dei cittadini per il ritardo della sua riapertura”