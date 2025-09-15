Sottraeva denaro per non pagare i creditori, denunciato (im)prenditore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato denunciato un imprenditore di Palermo, attivo in sub-appalto nel settore della cantieristica navale a Trieste, accusato di aver sottratto denaro dalla sua azienda per eludere il pagamento dei creditori. L’attività d’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste ha fatto luce su una gestione fraudolenta che ha portato la società alla liquidazione giudiziale con un passivo totale superiore a 8 milioni di euro.

L’imprenditore avrebbe falsificato per anni i bilanci d’esercizio per nascondere lo stato di dissesto e sottrarre indebitamente denaro dalle casse societarie. Il profitto illecito, anziché essere destinato a saldare i debiti, veniva trasferito su conti correnti personali o dei familiari, e utilizzato per spese non inerenti all’attività d’impresa. L’uomo avrebbe speso ingenti somme in viaggi, concerti, orologi di marca e gioielli, a discapito dei dipendenti e dell’Amministrazione Finanziaria.

Per tali condotte, l’imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Palermo per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Contestualmente, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa mezzo milione di euro.