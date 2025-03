Sovraffollamento abitativo, multe per oltre 4 mila euro a Monfalcone

Sanzioni per oltre 4 mila euro sono state comminate a 14 persone tra proprietari di immobili e inquilini per irregolarità anagrafiche o sovraffollamento abitativo a Monfalcone. L’operazione, svolta lo scorso 12 marzo dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia Locale, ha visto il controllo di 23 appartamenti, con l’identificazione di 107 cittadini stranieri: multe per complessivi 3 mila euro sono state formalizzate nei confronti di tre proprietari per omessa comunicazione delle dichiarazioni di ospitalità, mentre undici inquilini in esubero dovranno pagare sanzioni da 100 euro l’uno.