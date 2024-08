Sovraffollamento e caldo, nuove proteste in carcere a Udine

Nuove proteste, per il sovraffollamento e il caldo, si sono registrate la scorsa notte in carcere a Udine. Diversi detenuti hanno urlato e battuto con le stoviglie sulle sbarre. Un recluso ha anche appiccato un incendio a delle suppellettili. Per precauzione, gli ospiti sono stati spostati nel cortile. Per vigilare, oltre agli agenti di polizia penitenziaria, sono state inviate sul posto pattuglie di polizia e carabinieri, oltre all’automedica e a un’ambulanza.

Uno dei detenuti è stato visitato sul posto per aver inalato del fumo: non c’è stata la necessità del ricovero in ospedale. Terminata l’emergenza, i reclusi hanno fatto rientro nelle loro celle. Nei giorni scorsi le proteste avevano riguardato sia la casa circondariale friulana che le altre della regione.