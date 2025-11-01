Spaccata alla Percosbike: furgone sfonda la vetrata, rubate 11 biciclette

GUARDA IL VIDEO Colpo da 50mila euro alla Percosbike di Collalto di Tarcento. Ieri notte ignoti, utilizzando un furgone cassonato, hanno sfondato la vetrata del negozio di via Unione Europea rubando undici biciclette da corsa. Sono riusciti inoltre, nonostante l’attivazione del sistema antifurto, a portare via il registratore di cassa dentro il quale c’erano mille e 500 euro. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce.

Sul posto, allertati dal proprietario del negozio, sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Cividale che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Un vero e proprio blitz, quello di ieri notte, durato una manciata di minuti. I ladri, che probabilmente avevano studiato il furto nei minimi dettagli, sono piombati nell’esercizio commerciale utilizzando un furgone come ariete. Il rumore dei vetri infranti e l’allarme sono stati uditi da numerosi residenti che, però, non hanno quasi avuto il tempo di capire che cosa stesse succedendo.

I malviventi hanno preso tutto ciò che potevano arraffare nel più breve tempo possibile – undici biciclette da corsa caricate nel furgone – e poi sono scappati. Potrebbe essersi trattato di un furto su commissione, con le due ruote poi rivendute nei mercati dell’Est Europa.