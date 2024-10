Ennesima spaccata nella notte ai danni di un mezzo posteggiato regolarmente lungo le strade di Udine. Vittima dell’azione dei malviventi questa volta è stato il furgone di una ditta, parcheggiato in viale Ungheria a pochi metri dall’ex casa degli studenti Erdisu. Dopo aver mandato in frantumi i cristalli di un finestrino e di uno sportello posteriore, gli ignoti sono riusciti ad aprire le portiere del veicolo e del bagagliaio, portandosi via una rifornita cassetta degli attrezzi.