Sfondano la vetrata con un furgone: rubate bici per 10mila euro

Hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la vetrina del negozio di biciclette Delle Case Sport, in via Taboga a Gemona del Friuli. Poi, una volta dentro, i ladri hanno rubato biciclette, di varie marche e modelli, per un valore che supera i 10mila euro.

Un’azione repentina, quella portata a termine dai ladri ieri notte alle 3, dal momento che è immediatamente scattato il sistema antifurto dell’esercizio commerciale.

I malviventi, una volta caricate le bici nel furgone, sono ripartiti facendo perdere le tracce.

Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osoppo.