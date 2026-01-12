Spaccata nella notte al Lemon, rubato il registratore di cassa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con una mazza da baseball hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso e in pochi istanti hanno portato a termine il colpo. L’assalto notturno ha preso di mira la ristopizzeria-birreria “Lemon” di Fagagna, colpita dai malviventi dopo l’orario di chiusura. Il furto è stato messo a segno poco dopo le 2, nella zona industriale del paese.

Una volta all’interno del locale di via Spilimbergo 220, i ladri si sono concentrati sul registratore di cassa automatizzato. Utilizzando un martello demolitore a percussione, sono riusciti a strappare l’apparecchiatura e a portarla via. Il bottino è in fase di quantificazione, ma secondo una prima stima potrebbe aggirarsi attorno ai 10 mila euro in contanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco, che hanno avviato le indagini. L’attività è dotata di un sistema di videosorveglianza privata e le immagini delle telecamere sono ora al vaglio dei militari dell’Arma.