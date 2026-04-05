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Cronaca

Spaccata nella notte nel centro di Udine: razziate borse di lusso

Colpo lampo in via Mantica: vetrina distrutta con un basamento d’ombrellone
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un basamento in cemento, prelevato dal vicino ristorante “Piatto Sbeccato”, usato come ariete per mandare in frantumi la vetrina del negozio di borse griffate usate Vendome. La spaccata è avvenuta nel cuore della notte, alle 4 di giovedì 2 aprile, ai danni della boutique di via Mantica 7, specializzata nel second-hand di lusso.

Nonostante l’attivazione dell’allarme, del nebbiogeno e l’arrivo della vigilanza privata, i malviventi sono riusciti a razziare gli espositori, riempiendo i sacchi con decine di borse griffate prima di dileguarsi a piedi tra le vie del centro storico. Nessuno tra i residenti avrebbe sentito nulla.

«Cosa dobbiamo fare di più? Dormire in negozio?», è lo sfogo amaro del titolare, che punta il dito contro la scarsa videosorveglianza pubblica nella via. Quello di Udine non è un episodio isolato: la rete Vendome è finita nel mirino di professionisti anche a Treviso, Lucca e Lecce.

Sul posto è intervenuta la Questura, che ora indaga sul caso.

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