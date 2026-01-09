Spaccata su un’auto, ruba il borsone: arrestato in flagranza

Un 50enne udinese è stato arrestato dai carabinieri. È stato colto in flagranza mentre tentava, in via Colugna a Udine, di rubare all’interno di una macchina delle quale aveva appena rotto un vetro prendendo un borsone. All’interno c’erano documenti ed effetti personali del proprietario.

Un 24enne, sempre di Udine, è stato denunciato invece per tentato furto. Avrebbe tentato di aprire la porta di una vettura posteggiata nel parcheggio di Poltrone e Sofà di Reana del Rojale.

A proposito di furti, ieri notte malviventi, a bordo di una Panda, hanno tentato di utilizzare la macchina come ariete per sfondare la porta di ingresso del centro commerciale Bennet di Pradamano. Non riuscendoci, hanno provato a forzare una delle porte ma ogni tentativo è stato vano. I ladri sono poi fuggiti a piedi, lasciando lì la vettura risultata poi rubata.