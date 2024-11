Spacciatore arrestato nel parco: sequestrati cocaina e contanti

Un cittadino pakistano di 33 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalle fiamme gialle di Pordenone per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto giovedì scorso durante un servizio di controllo in un parco pubblico di Pordenone. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, i finanzieri lo hanno sorpreso mentre cercava di interrare un bilancino con i piedi. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina – suddivisi in 15 dosi – e un “sasso” della stessa sostanza già confezionata, oltre che di 585 euro in banconote di piccolo taglio. Il materiale è stato sequestrato.

Il 33enne è stato tratto in arresto e trasferito nella Casa Circondariale locale su ordine del Pubblico Ministero.