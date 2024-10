Spaccia per strada: arrestato pusher trovato con cocaina e hashish

Un cittadino pakistano, di 30 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per spaccio di droga nel centro di Pordenone. Il fermo è scattato nel corso di un’operazione di controllo del territorio il 30 settembre, quando le Fiamme Gialle hanno osservato uno scambio sospetto tra due giovani, uno dei quali su uno scooter. Il rapido intervento ha permesso di bloccare l’uomo a piedi, che stava tentando di cedere mezzo grammo di cocaina al cliente, fuggito in sella al motore. La perquisizione ha poi rivelato ulteriori quantità di droga e denaro nascosti. Durante l’intervento sono stati sequestrati complessivamente 21,7 grammi di cocaina e 6,7 grammi di hashish, oltre a 765 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.