Spaccio in Borgo Stazione, trovati con oltre 300 grammi di hashish: due arresti

Un 47enne italiano e un cittadino rumeno di 35 anni sono stati arrestati ieri, a Udine, durante un controllo antidroga effettuato in Borgo stazione dalla Polizia di Stato. Entrambi sono accusati di detenzione di droga a fini di spaccio,

Alla vista della pattuglia in viale XXII Marzo, i due hanno manifestato nervosismo. Nonostante il tentativo iniziale di giustificare con “uso personale” due piccoli involucri di marijuana consegnati spontaneamente, il forte odore proveniente dall’auto ha insospettito gli agenti, portando a una perquisizione. Sotto il sedile del conducente sono stati trovati oltre 300 grammi di hashish in tre panetti.

La perquisizione si è estesa alle abitazioni dei fermati, dove sono stati trovati altri 4 grammi di hashish e alcune boccette di olio di THC. Sequestrati anche i cellulari e una somma di 600 euro in contanti. Visti i precedenti dei due uomini e la quantità di droga sequestrata, la Polizia li ha trasferiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.