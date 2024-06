Spaccio di cocaina a Monfalcone: 7 arresti, chiuso un locale

Ha portato a sette 7 arresti e al sequestro di 290 grammi di cocaina un’indagine coordinata della Polizia di Stato finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti attivo nel centro di Monfalcone.

L’attività ha avuto inizio nell’estate del 2023, quando alcuni sospetti sono ricaduti su un locale pubblico di recente apertura gestito da persone provenienti dalla Repubblica Dominicana, molto frequentato da clienti di origine sudamericana, dedite sia al consumo che allo spaccio di sostanze stupefacenti, in presenza o con la stessa partecipazione dei gestori.

Gli appostamenti delle forze dell’ordine hanno consentito di individuare una delle fonti di approvvigionamento della droga, di effettuare numerosi sequestri di sostanza stupefacente, nonché di arrestare due italiani di 34 e 45 anni, sorpresi in auto con 50 grammi di cocaina.

Al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale isontino ha emesso provvedimenti di custodia cautelare a carico di quattro cittadini dominicani implicati negli illeciti – con un età compresa tra i 33 e i 53 anni e residenti nei comuni di Udine, Romans d’Isonzo (GO) e San Pier d’Isonzo (GO) – nonché l’ulteriore misura dell’obbligo di dimora per un ulteriore persona indagata, anch’egli cittadino dominicano di anni 44 residente a Romans d’Isonzo (GO).

Le misure cautelari sono state eseguite lo scorso 7 giugno, al termine di 11 perquisizioni domiciliari effettuate anche con l’ausilio dei cani antidroga.

Proprio durante i controlli, un quarantaduenne dominicano, residente a Turriaco (GO), è stato sorpreso in possesso di due involucri per un peso complessivo di circa 220 grammi di cocaina, circostanza per la quale anch’egli è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono state inoltre indagate in stato di libertà altre cinque persone la cui posizione non era tale da dover applicare nei loro confronti misure coercitive.

Il locale pubblico teatro delle attività illecite, la trattoria “La Carrozza” di via dell’Arena a Monfalcone, è stato chiuso per 90 giorni con provvedimento amministrativo del Questore di Gorizia, emesso ai sensi dell’art. 100 TULPS.