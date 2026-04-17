Spaccio di cocaina, arrestato 50enne italiano a Trieste

Lo hanno notato uscire di casa con aria sospetta e, conoscendolo, hanno deciso di fermarlo per un controllo. È nata così l’operazione a Trieste che ha portato all’arresto di un 50enne italiano, con precedenti specifici, e alla denuncia della sua convivente con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La squadra mobile della Questura stava pattugliando quando ha notato l’uomo uscire da un condomino del centro con fare sospetto e per questo gli agenti hanno preceduto al controllo nel corso del quale sono state trovate delle dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. Nel corso della perquisizione casalinga è stato rinvenuto un quantitativo pari a un etto di cocaina e per questo, su richiesta del Pm Federico Merlo, è scattato l’arresto.