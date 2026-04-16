Spaccio di cocaina in Friuli, condanne per oltre 17 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Acquistavano la cocaina, poi la rivendevano sia all’ingrosso, sia al dettaglio in diverse piazze del Friuli-Venezia Giulia. Il commercio ha riguardato almeno 2 chilogrammi di stupefacente in poco meno di 5 mesi. Per questo il gup di Udine ha condannato con il rito abbreviato due sorelle dominicane, Niumerky Altagracia e Madhelin Mercedes Cabreja Diaz, di 35 e 34 anni, rispettivamente a 6 anni e a 4 anni di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti.

Per il medesimo reato, il gup ha condannato Randi Salvador Torres Castro, venezuelano di 41 anni, a 4 anni di reclusione, mentre il gemonese di 45 anni Daniele D’Agostinis ha patteggiato 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il traffico, scoperto dagli agenti delle Questure di Trieste e Udine attraverso intercettazioni e perquisizioni, è avvenuto tra febbraio e giugno 2023. Stando alle accuse, le due sorelle cedevano la droga acquistata altrove a consumatori e spacciatori al dettaglio, in due casi per tramite di Torres Castro. Le piazze dello spaccio erano Udine, Trieste e la montagna friulana. Tra i loro acquirenti anche il gemonese, che in due occasioni comprò quasi 800 grammi di cocaina a fini di spaccio. Il prezzo si aggirava attorno ai 50 euro al grammo.

L’avvocato Guido Galletti, difensore di Niumerky Altagracia e Torres Castro, e l’avvocato Pasquale Fabio Crea, difensore di Madhelin Mercedes, hanno annunciato appello.