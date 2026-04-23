Spaccio di coppia: un arresto e un chilo di droga sequestrato

Un intero anno di cessioni sistematiche, una rete di clienti fidelizzati e un quartier generale insospettabile a Pasiano di Pordenone. Si è chiusa con un arresto e una misura cautelare l’operazione antidroga della Guardia di Finanza di Pordenone, che ha smantellato un lucroso traffico di cocaina e marijuana radicato nel Friuli Occidentale con propaggini nel Veneziano.

Su delega della Procura, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pordenone nei confronti di due conviventi. Per un uomo di origine albanese si sono aperte le porte del carcere, mentre la compagna, una donna ucraina, è stata sottoposta all’obbligo di dimora. L’accusa per entrambi è di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’inchiesta è partita quasi in sordina, in seguito a un controllo effettuato nei confronti di un uomo di Zoppola, trovato in possesso di cocaina. Da quel primo tassello, i militari hanno ricostruito a ritroso la filiera del narcotraffico.

Le indagini non si sono fermate a Pasiano. Il raggio d’azione dei finanzieri si è esteso fino al Veneto, con perquisizioni mirate tra San Donà di Piave e Caorle. Qui, nel mirino sono finiti altri cittadini albanesi la cui posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

Il bilancio complessivo dei sequestri è ingente: 900 grammi tra cocaina e marijuana, 12mila euro in contanti e una pistola non denunciata.