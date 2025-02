Spaccio di droga: arrestati due stranieri vicino alla stazione di Udine

Due cittadini stranieri – un pakistano di 29 anni, irregolare e quindi in attesa di rimpatrio, e un marocchino di 26 – sono stati arrestati dalla polizia di Udine per detenzione illecita di stupefacente. L’attività della questura è stata perfezionata dopo le lamentele giunte, di recente, da alcuni residenti in merito a situazioni di degrado e spaccio di droga nella zona a Est della stazione ferroviaria di Udine, nelle aree limitrofe a via Giulia e via Buttrio.

Gli agenti della squadra mobile hanno notato in via Ipplis il pakistano cedere un involucro ad un uomo e ricevere in cambio del denaro. Immediatamente fermati, sono stati trovati in possesso il primo di 350 euro, il secondo dell’involucro, contenente 89 grammi di hashish. In sede di convalida dell’arresto, il gip ha disposto per lo straniero la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Udine.

Sempre gli agenti della mobile hanno notato, poi, un 26enne marocchino giungere in via Buttrio lungo i binari: una volta fermato, è stato trovato in possesso di un panetto di 78 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato per la detenzione illecita dello stupefacente e successivamente condotto in carcere.

I controlli in zona, come nelle altre aree cittadine a rischio, continueranno serrati da parte della polizia.