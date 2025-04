Un 26enne è stato arrestato a Vajont per possesso e spaccio di stupefacenti dai carabinieri. La perquisizione, effettuata nella sua abitazione grazie anche al fiuto di un cane anti droga, ha portato i militari a rinvenire 100 grammi di hascisc, una decina di grammi di marijuana, un grammo di cocaina, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a 5.000 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento da attività illecita.