Spaccio di droga in Borgo Stazione, cinque arresti

Cinque persone arrestate e un'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano. E' il bilancio dell'attività della polizia di Udine dopo i controlli effettuati nelle zone più critiche del centro città e, in particolare, di quella di Borgo Stazione. Ai servizi ha preso parte anche personale dei carabinieri, della polizia locale e le unità cinofile della guardia di finanza.

Sono state controllate 2mila persone, di cui 900 extracomunitari e 500 veicoli. Cinque gli arresti per spaccio di stupefacenti (sono stati anche sequestrati 60 grammi di hashish e 30 di cocaina) e per reati contro il patrimonio. La polizia ha inoltre eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano a carico di un cittadino cileno, che deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione perché condannato per più furti in abitazione.

Le forze dell’ordine hanno inoltre controllato numerosi bar e locali pubblici, più volte segnalati dai residenti della zona come piazza di spaccio, identificando persone con precedenti penali.