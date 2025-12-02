Fermati con 400 grammi di hashish: arrestati due donne e un uomo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi: è quanto avevano con sé tre giovani tra i 19 e i 25 anni, due donne e un uomo, fermati a Udine in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il gruppo è stato individuato nella zona dell’ex acciaieria Safau, dove si muoveva con circospezione, attirando l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un controllo straordinario del territorio.

Quando una delle donne è scesa dall’auto e si è diretta verso via Milazzo, i militari l’hanno bloccata: nella borsa nascondeva 100 grammi di hashish. Contemporaneamente è stato fermato anche il veicolo, a bordo del quale gli altri due giovani custodivano tre panetti simili.

Condotti in caserma per gli accertamenti, i tre — tutti già con precedenti — sono stati arrestati e trasferiti nelle Case Circondariali di Udine e Trieste su disposizione del P.M. di turno.