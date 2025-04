Spaccio e clandestini, interventi antidegrado nell’area dello scalo ferroviario di Udine

Non solo più controlli e zone rosse a Udine. Per migliorare la sicurezza, ridurre lo spaccio, il degrado e l’occupazione abusiva nelle zone circostanti la stazione ferroviaria di Udine, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha pianificato questa mattina diversi Interventi per facilitare le attività di controllo e ridurre la presenza dei senza fissa dimora.

Diverse le azioni che saranno portate a termine entro giugno 2025 in via Calatafimi e nell’area dello scalo ferroviario merci di via Buttrio e via Giulia. Tra queste: lo sfalcio della vegetazione, il potenziamento delle recinzioni, l’abbattimento di strutture fatiscenti e il rafforzamento dei cancelli d’accesso.

Al tavolo erano presenti il Prefetto Domenico Lione, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria, del Comune di Udine, della Polizia Locale, di RFI, di Inrail e di Rizzani De Eccher. La necessità degli interventi, che saranno programmati con cadenza periodica, era stata sottolineata dalle stesse Forze dell’ordine onde evitare il verificarsi di nuovi giacigli e l’utilizzo abusivo degli spazi privati.