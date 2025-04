Spaccio in autostazione a Tolmezzo, due denunciati

I carabinieri di Tolmezzo hanno denunciato in stato di libertà due persone, un cittadino iracheno di 30 anni domiciliato a Porpetto e un 35enne originario di Caserta e residente a Terzo D’Aquileia per scambio di droga nell’autostazione del capoluogo carnico. Il primo è accusato di aver spacciato lo scorso novembre stupefacenti e farmaci anche a minori contattati sui social. In casa sua sono stati trovati 35 grammi di hashish e 12 compresse di benzodiazepine. Il 35enne è stato trovato martedì scorso in autostazione con in tasca 11 grammi di hashish suddivisi in bustine pronti per lo spaccio.