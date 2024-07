Spara biglie d’acciaio dalla finestra per gioco, denunciato

Ha tirato biglie di acciaio con la fionda da un appartamento di via Leopardi a Udine, danneggiando la vetrina di un negozio, un’automobile e il veicolo dei militari impegnati nella vigilanza di Borgo Stazione. Per questo la Questura di Udine ha disposto nei confronti di un 35enne italiano un foglio di via e un daspo urbano di tre anni.

Tutto è cominciato la sera di giovedì, quando diversi pallini di acciaio del diametro di 8 millimetri sono stati lanciati sulla strada. Del caso si è occupata la squadra mobile del capoluogo, che ieri mattina ha analizzato la traiettoria dei proiettili individuando il terrazzo, al sesto piano di un edificio, da cui erano stati lanciati.

Durante la perquisizione dell’appartamento, dato in uso a tre italiani residenti in altre regioni e a Udine per lavoro, la polizia ha trovato in un cassetto la fionda e altre 62 biglie. Il responsabile del lancio ha ammesso di aver tirato i proiettili per gioco.

L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.