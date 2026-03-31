Sparano a una gatta: ferita, è salva per miracolo

Sparano ad una gatta e la feriscono gravemente. L’increscioso fatto è avvenuto a Cormons in località San Quirino, una zona periferica della città. Ad essere preso di mira è stato uno splendido esemplare femmina tricolore: ignoto l’autore di questo gesto. La micia è stata bersagliata da qualcuno presumibilmente con un’arma a pallini, che ha ferito in modo serio alla schiena il povero animale. Il felino ora si trova ricoverato in una clinica veterinaria. Le immagini delle lastre mostrano il suo corpicino colpito da diverse piccole sfere. A denunciare l’episodio, che sta causando molta preoccupazione tra i proprietari di gatti del territorio collinare, è l’associazione Zampette Cormonesi: “Il fatto è gravissimo – sottolinea il presidente Stefano Zanuttin – è stata sporta formale denuncia contro ignoti dai Carabinieri”. Se qualcuno dovesse aver notato qualche indizio utile per le indagini, può rivolgersi alla locale stazione dell’Arma.