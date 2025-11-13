Sparatoria a Udine, domani in carcere la convalida del fermo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si terrà domattina l’udienza di convalida del fermo di Luca Levacovich, di 42 anni, indagato del reato di tentativo di omicidio plurimo per la sparatoria di martedì sera in via della Roggia a Udine, durante la quale sono rimaste ferite quattro persone, due in modo grave. L’uomo, che si è costituito alla Polizia, sarà ascoltato dal gip Giulia Pussini nel carcere di via Spalato, dove è detenuto. Al momento, rimane lui l’unico indagato dalla Procura della Repubblica di Udine.

La vicenda nasce da una faida tra due famiglie sinti – Hudorovic e Levacovich – all’origine della quale c’è il mancato rispetto di un lutto. In particolare, per la celebrazione di un matrimonio prima della conclusione del periodo nel quale, secondo la cultura sinti, il vedovo non può risposarsi.

A fronteggiarsi sono stati due fratelli Levacovich e tre Hudorivic, Alberto e i suoi due figli, di 23 e 28 anni. A sparare è stato Luca Levacovich che, oltre ai tre Hudorovich, le cui condizioni sono in via di miglioramento, ha colpito anche il proprio fratello, Simone, all’addome.

La novità di oggi è che – da quanto si è saputo da fonti vicine all’inchiesta – i tre Hudorovic non sporgeranno querela contro Luca Levacovich, anche se il reato è procedibile d’ufficio. Secondo il loro racconto, Luca Levacovich avrebbe colpito il fratello Simone che si era frapposto tra lo stesso Luca e loro tre per evitare conseguenze ancora più gravi.