Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è il mancato rispetto del ‘codice d’onore’ sinti all’origine della sparatoria di ieri sera in via della Roggia a Udine, durante la quale sono rimaste ferite quattro persone, due in modo grave, appartenenti a due distinti clan.

A fronteggiarsi sono state le famiglie Hudorovic e Levacovich, tra le quali da tempo c’era ruggine per il mancato rispetto di un lutto. In particolare, i contrasti sono nati in seguito alla celebrazione di un matrimonio fatta prima della conclusione del periodo nel quale, secondo la cultura sinti, il vedovo non può risposarsi.

Delle quattro persone ferite, tre appartengono agli Hudorovic. Si tratta di Alberto, 50 anni, ferito al femore, e dei figli Kevin e Marshel, di 23 e 28 anni, colpiti il primo all’addome e alle gambe, il secondo a un gluteo. Il quarto ferito è Simone Levacovich, colpito all’addome, fratello di Luca, di 41 anni, che questa mattina si è costituito. E’ stato lui a sparare perché – ha riferito agli investigatori – era certo che anche gli altri protagonisti dell’episodio erano armati. Nei suoi riguardi la Procura di Udine ha ipotizzato il reato di tentativo di omicidio plurimo.

Stando alle prime ricostruzioni, ieri pomeriggio è scoppiata una lite tra le due famiglie, durante la quale un giovane sarebbe stato minacciato con un coltello. Sono poi intervenuti altri familiari; verso le 18.30, l’epilogo con la sparatoria e una decina di colpi esplosi con una pistola. Resta da capire se è stata usata una sola arma da fuoco.

I due fratelli Levacovich non sono nuovi all’uso di armi da fuoco. Due anni fa, Simone fu condannato dal gup di Udine a un anno e 10 mesi di reclusione per aver sparato alcuni colpi con un kalashnikov contro la casa di un rivale in amore in via Baldasseria Media a Udine e per averlo picchiato. Per il pestaggio fu condannato anche Luca.