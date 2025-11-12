  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti
“La casa sta per esplodere, metta l’ora nel frigo”: anziana raggirata
Minacce a Venanzi e Marchiol, la maggioranza replica a chi parla...
Nasce l’Ecomuseo delle Rogge
Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso...
Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli...
Magnifica aurora boreale immortalata da Piancavallo
Udine rilancia il welfare: patto tra Comune e sindacati per una...
Il Mirs accende l’interesse delle scuole: oltre 600 studenti ai laboratori...
Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti

Sull'episodio la Procura di Udine ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio plurimo.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è il mancato rispetto del ‘codice d’onore’ sinti all’origine della sparatoria di ieri sera in via della Roggia a Udine, durante la quale sono rimaste ferite quattro persone, due in modo grave, appartenenti a due distinti clan.

A fronteggiarsi sono state le famiglie Hudorovic e Levacovich, tra le quali da tempo c’era ruggine per il mancato rispetto di un lutto. In particolare, i contrasti sono nati in seguito alla celebrazione di un matrimonio fatta prima della conclusione del periodo nel quale, secondo la cultura sinti, il vedovo non può risposarsi.

Delle quattro persone ferite, tre appartengono agli Hudorovic. Si tratta di Alberto, 50 anni, ferito al femore, e dei figli Kevin e Marshel, di 23 e 28 anni, colpiti il primo all’addome e alle gambe, il secondo a un gluteo. Il quarto ferito è Simone Levacovich, colpito all’addome, fratello di Luca, di 41 anni, che questa mattina si è costituito. E’ stato lui a sparare perché – ha riferito agli investigatori – era certo che anche gli altri protagonisti dell’episodio erano armati. Nei suoi riguardi la Procura di Udine ha ipotizzato il reato di tentativo di omicidio plurimo.

Stando alle prime ricostruzioni, ieri pomeriggio è scoppiata una lite tra le due famiglie, durante la quale un giovane sarebbe stato minacciato con un coltello. Sono poi intervenuti altri familiari; verso le 18.30, l’epilogo con la sparatoria e una decina di colpi esplosi con una pistola. Resta da capire se è stata usata una sola arma da fuoco.

I due fratelli Levacovich non sono nuovi all’uso di armi da fuoco. Due anni fa, Simone fu condannato dal gup di Udine a un anno e 10 mesi di reclusione  per aver sparato alcuni colpi con un kalashnikov contro la casa di un rivale in amore in via Baldasseria Media a Udine e per averlo picchiato. Per il pestaggio fu condannato anche Luca.

