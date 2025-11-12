Sparatoria a Udine, le reazioni della politica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Forti le reazioni della politica alla sparatoria di ieri sera. Stamattina il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni si è recato nel quartiere di San Rocco.

Parole che non hanno soddisfatto la minoranza a Palazzo D’Aronco. Per il capogruppo di Fdi, Luca Onorio Vidoni, “troppe zone della città si sono trasformate in Far West urbano”. Vidoni ha chiesto un tavolo permanente con Prefettura e Questura al quale deve partecipare anche l’opposizione.

A parere di Roberto Novelli, di Forza Italia, “servono misure speciali, più pattuglie e controlli a tappeto. La linea del Piave – dice – è stata superata da un pezzo. Udine non deve diventare una zona franca per la criminalità”.

“Non possiamo più essere passivi e concedere questo spazio alla criminalità – gli fa eco il consigliere regionale della Lega Elia Miani – Sono necessari maggiori controlli, più pattuglie e un dialogo costruttivo con questore e prefetto”.

Per il capogruppo di Fedriga Presidente in Regione, Mauro Di Bert “bisogna restituire a Udine il livello di sicurezza e vivibilità che merita. In Friuli Venezia Giulia – conclude – la sicurezza urbana deve tornare a essere una priorità assoluta”.