Sparatoria a Udine, Luca Levacovich resta in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Luca Levacovich, unico indagato per la sparatoria di martedì sera in via della Roggia a Udine, resta detenuto in via Spalato. Il gip di Udine Giulia Pussini ha convalidato il fermo del 42enne, che si è consegnato alla polizia all’indomani dell’episodio, e ha disposto la misura cautelare in carcere.

La decisione è arrivata in tarda mattinata, dopo l’udienza di convalida, durata pochi minuti, celebrata nella casa circondariale udinese. Levacovich, difeso dall’avvocato Raffella Liguori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è, al momento, l’unico indagato dalla Procura di Udine per la sparatoria, con l’ipotesi di reato di tentativo di omicidio plurimo.

All’origine del gesto, una faida tra famiglie sinti causata dal mancato rispetto di un lutto. Martedì sera si sono fronteggiati due fratelli Levacovich e tre Hudorovic, Alberto e i suoi due figli, di 23 e 28 anni. A premere il grilletto è stato Luca Levacovich che, oltre ai tre Hudorovich ha colpito anche il proprio fratello Simone il quale- stando al racconto degli Hudorovic – si era frapposto tra lo stesso Luca e loro tre per evitare conseguenze ancora più gravi.