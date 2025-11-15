Sparatoria a Udine, tutti i colpi esplosi da un’unica arma da fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nella sparatoria di martedì sera in via della Roggia a Udine è stata utilizzata un’unica pistola. E’ quanto è emerso dall’analisi compiuta dagli inquirenti sul luogo in cui è accaduto l’episodio. Tutti i bossoli, una decina, trovati in diversi punti fuori dalle palazzine Ater sono del medesimo calibro e della medesima marca. Sono tutti riconducibili, dunque, alla medesima arma da fuoco.

A esploderli, quindi, sarebbe stato il solo Luca Levacovich, di 42 anni, unico fermato e indagato con l’ipotesi di reato di tentativo di omicidio plurimo.

Gli inquirenti hanno acquisito anche un taglierino e una mazza, branditi durante la lite che ha preceduto la sparatoria e nella quale si sono affrontate le due famiglie sinti Hudorovic e Levacovich per il mancato rispetto di un lutto.

Stando alle ricostruzioni, alle parole sono seguiti strattonamenti, infine sono spuntati mazza e taglierino. Poi gli Hudorovic hanno chiamato rinforzi e, quando questi sono arrivati, Luca Levacovich è sceso in strada pistola alla mano. Certo che gli avversari fossero a loro volta armati, ha aperto il fuoco. Così sono stati colpiti sia Alberto Hudorovic e i suoi due figli di 23 e 28 anni, sia lo stesso fratello di Luca Levacovich, Simone.

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni è tornato sull’episodio, affermando che i cittadini non devono temere per la propria incolumità.