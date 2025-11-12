Sparatoria in via della Roggia, Ater Udine: “Vicini agli inquilini, fiducia nelle autorità”

“Ho seguito con apprensione, come tutti noi, – tiene a far sapere la Presidente di Ater Udine Vanessa Colosetti– le notizie relative alla sparatoria avvenuta nella prima serata di ieri a Udine. Un episodio di questo genere non appartiene alla quotidianità della nostra città e non può che destare profonda preoccupazione. Il luogo del delitto si trova in prossimità dei condomìni di Ater Udine in via della Roggia. Desidero quindi esprimere la mia più sincera vicinanza a tutti i nostri inquilini che, inevitabilmente, hanno vissuto momenti di paura e tensione. Allo stesso tempo, – conclude Colosetti– ritengo doveroso invitare tutti a non trarre affrettate conclusioni sull’origine o sulla provenienza dei presunti autori del fatto di reato. È fondamentale lasciare che le autorità competenti possano svolgere con la necessaria serenità e accuratezza il loro lavoro, riponendo – come sempre – piena fiducia nel loro operato”.