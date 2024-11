Poliziotti uccisi in Questura a Trieste, la famiglia fa causa allo Stato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non sono per nulla concluse le vicende giudiziarie relative all’uccisione dei due poliziotti, il 4 ottobre 2019, nella Questura di Trieste. La famiglia di uno degli agenti uccisi – Matteo Demenego; l’altro era – Pierluigi Rotta – ha avviato una causa civile contro il ministero dell’Interno.

“Mio figlio – ha detto il padre di Demenego, Fabio, al quotidiano Il Piccolo – è stato ucciso dentro una Questura con la pistola di un collega. “La responsabilità, anche come datore di lavoro, qualcuno se la deve prendere”.

Responsabile dell’omicidio dei due poliziotti è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, assolto, dopo una serie di perizie, alcune delle quali fra loro contrastanti, per incapacità di intendere e di volere. Le assoluzioni sono arrivare sia in primo grado, nel maggio 2022, sia in secondo grado, nell’aprile 2023. Lo scorso febbraio, la parola definitiva alla vicenda giudiziaria penale: su richiesta della stessa Procura generale della Cassazione, la Suprema Corte ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso contro la sentenza di assoluzione presentato dal procuratore generale della Corte di appello di Trieste.

Meran era stato arrestato subito dopo il duplice omicidio e, vista la pericolosità sociale, era stato trasferito dal carcere di Verona a una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dove ora si trova in provincia di La Spezia.