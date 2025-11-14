Sparatoria a Udine, Levacovich resta in carcere

Luca Levacovich resta detenuto in via spalato. Il gip di Udine Giulia Pussini ha convalidato il fermo del 42enne, unico indagato per la sparatoria di martedì sera in via della Roggia, e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. L’udienza di convalida, durata pochi minuti e durante la quale Levacovich si è avvalso della facoltà dì non rispondere, è stata celebrata questa mattina nella casa circondariale udinese. L’uomo si era consegnato alla polizia all’ indomani della sparatoria, durante la quale sono rimaste ferite quattro persone,due in modo grave.